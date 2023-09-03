Sırbistan – Türkiye CANLI izle! CEV Sırbistan – Türkiye voleybol maçı CANLI izle!

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak Sırbistan – Türkiye maçı, TSİ 21.00'de başlayacak. Tarihi maç TRT 1'den canlı yayınlanacak. Peki, Sırbistan – Türkiye CANLI izlem linki var m? İşte, CEV Sırbistan – Türkiye voleybol maçı CANLI izle!

SIRBİSTAN – TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Final maçı, bugün TRT 1, kanalından yayınlanacak.

SIRBİSTAN – TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

CEV Kadınlar Avrupa ŞampiyonasıSırbistan – Türkiye maçı başlama saati 21:00.

CEV SIRBİSTAN – TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ!

Sırbistan – Türkiye voleybol maçını TRT 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

NE OLMUŞTU

Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti.

Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.