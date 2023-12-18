Sırbistan seçim sonuçları gündeme gelirken yeni Sırbistan Cumhurbaşkanı kim olduğu merak ediliyor. Sırbistan seçimleri kim kazandı ve Aleksandar Vucic kimdir soruları araştırılıyor. Peki, Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında?

Sırbistan seçimleri kim kazandı ve yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Sırbistan'da yapılan genel seçimleri kim kazandı ve sonuçları nedir gündeme geliyor. Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

SIRBİSTAN SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Sırbistan'da düzenlenen erken genel seçimde, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı önde gidiyor.

Seçimleri takip eden İpsos ve Cesid'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 80'inden fazlasının sayımı tamamlanırken, "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı, sayılan oyların yüzde 46,4'ünü alarak, 125'ten fazla milletvekili çıkarmayı başardı.

Açıklanan sonuçlara göre, 2'nci sırada muhalefet kanadı partilerinin oluşturduğu "Sırbistan şiddete karşı" ittifakı oyların yüzde 23,3'ünü alarak, 64 milletvekili çıkardı.

Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS), oyların yüzde 6,7'sini aldı ve mecliste 18 sandalye kazandı.

Resmi olmayan sonuçlar ışığında, NADA koalisyonu 13, "Halkın oyu-Dr. Branimir Nestorovic" listesi 13, Voyvodinalı Macarlar Birliği 6, Adalet ve Değişim Partisi ve Voyvoda Hırvat Demokratlar Birliği İttifakı 3, Demokratik Eylem Partisi Sancak (SDA Sancak) Sulejman Ugljanin 2, ve Şaip Kamber ile Rusya Partisi 1'er milletvekili çıkardı.

Vucic, seçim zaferini ilan etti

Cumhurbaşkanı Vucic, resmi olmayan ilk sonuçların ardından yaptığı açıklamada, desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan SNS'nin seçim zaferini ilan etti.

ALEKSANDAR VUCIC KİMDİR?

Aleksandar Vucic, 5 Mart 1970 yılında Belgrad'da doğdu. Sırbistan'ın 5. ve şimdiki cumhurbaşkanı olan bir Sırp siyasetçidir. 2008'de aşırı milliyetçi Sırp Radikal Partisi'nden ayrıldıktan sonra, popülist muhafazakâr Sırp İlerleme Partisi'nin (SİP) kurucularından biri oldu ve 2012'den beri parti başkanıdır.