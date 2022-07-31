Sırbistan NATO üyesi mi? Vucic'in açıklamaları sonrası Kosova- Sırbistan sınırında hareketlilik yaşanmaya başladı. İki ülkenin sınır bölgelerinde hava saldırı sirenleri aktif getirilirken Kosova'ya ait zırhlı birlikler teyakkuza geçti, sınırda barikatlar çekildi. Bu gelişmelerin ardından Sırbistan NATO üyesi mi? Sırbistan NATO'ya üye mi? merak konusu oldu. İşte detaylar...

SIRBİSTAN NATO ÜYESİ Mİ?

Sırbistan NATO üyesi değildir. Ancak, NATO üyeligi NATO Antlaşması'nın ilkelerini geliştirebilecek ve Kuzey Atlantik Bölgesinin güvenliğine katkı yapacak durumda olan tüm Avrupa devletlerine açıktır. Bu nedenle Sırbistan'ın gelecekte NATO ülkesi olma ihtimali bulunmaktadır.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır. 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanması ile kuruldu.

30 üye ülkenin ikisi Kuzey Amerika'da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada), yirmi sekizi ise Avrupa'da yer almaktadır. İzlanda dışında her ülkenin ordusu bulunmaktadır. NATO üyesi üç ülke (ABD, Birleşik Krallık ve Fransa) nükleer silaha sahiptir. Başlangıçta 12 ülkenin kurucu ülke olarak kurduğu örgüte, En son 27 Mart 2020'de Kuzey Makedonya katılmıştır

NATO şu anda genişleme politikasını kullanarak Bosna-Hersek, Gürcistan ve Ukrayna'ya kapılarını açtı ve bu ülkeleri aday üyeler olarak tanıyor.

NATO ÜLKELERİ

4 Nisan 1949, Washington, DC Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanması ile kurulan NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır.

Kurucular ( 4 Nisan 1949 )

Belçika

Kanada

Danimarka (Danimarka'nın NATO üyeliği Faroe Adaları ve Grönland'ı kapsamaktadır.)

Fransa (Fransa, NATO'nun askerî kanadından 1966'da çekildi; 3 Nisan 2009'da geri döndü.)

İzlanda (İzlanda, ordusu olmayan tek NATO üyesidir.)

İtalya

Lüksemburg

Hollanda

Norveç

Portekiz

Birleşik Krallık

ABD

İlk ( 18 Şubat 1952)

Yunanistan(Yunanistan, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ardından NATO'nun askerî kanadından çekildi; 1980'de geri döndü.)

Türkiye

İkinci ( 9 Mayıs 1955)

Almanya(Batı Almanya olarak katıldı; Saarland 1957'de, Berlin'in bölgeleri ve Doğu Almanya ise 3 Ekim 1990'da ülkeye katıldı. Doğu Almanya 1956-1990 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Üçüncü (30 Mayıs 1982)

İspanya

Dördüncü (12 Mart 1999)

Çekya(Çekoslovakya'nın parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Macaristan (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Polonya (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Beşinci (29 Mart 2004)

Bulgaristan (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Estonya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Letonya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Litvanya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Romanya (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Slovakya (Çekoslovakya'nın parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Slovenya (1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı. (Bağlantısızlar Hareketi))

Altıncı (1 Nisan 2009)

Arnavutluk(1955-1968 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Hırvatistan (1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı. (Bağlantısızlar Hareketi))

Yedinci (5 Haziran 2017)

Karadağ(1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı.) (Bağlantısızlar Hareketi)

Sekizinci (27 Mart 2020)