Sırbistan'ın kalecisi kim? Vanja Milinkovic Savic kimdir? Sırbistan'ın kalecisi Vanja Milinkovic Savic hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, nereli?

Dünya Kupası'nda bulunan Sırbistan'ın kalecisi kimdir merak ediliyor. Peki, Sırbistan kalecisi kim? Vanja Milinkovic Savic kimdir? Sırbistan'ın kalecisi Vanja Milinkovic Savic hangi takımda oynuyor, nereli? İşte detaylar...

Sırbistan'ın kalecisi Vanja Milinkovic Savic'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Vanja Milinkovic Savic kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mevkisi ne? Bilgiler sizlerle...

SIRBİSTAN'IN KALECİSİ KİMDİR?

Sırbistan'ın kalecisi Vanja Milinkovic Savic'dir.

VANJA MİLİNKOVİC SAVİC KİMDİR?

Vanja Milinkovic-Savic (d. 20 Şubat 1997), Torino takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Sırp millî futbolcudur. İspanya'da doğdu, Sırbistan milli takımını temsil ediyor. Ağabeyi Sergej Milinkovic-Savic, Lazio'da oynuyor.

İngiliz kulübü Manchester United ile Birleşik Krallık çalışma izni alamayınca, kulüp tarafından Kasım 2015'te serbest bırakıldı ve Lechia Gdansk ile bir sözleşme imzaladı. 2017'de Torino tarafından imzalandı.