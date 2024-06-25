Sırbistan elendi mi, gruptan çıktı mı? Sırbistan kiminle eşleşti EURO 2024?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın 7. gününde C Grubu maçları yapıldı. Münih Futbol Arena'da Slovenya ile Sırbistan, Frankfurt Arena'da ise Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Müsabakalar, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Peki, Sırbistan gruptan çıktı mı, kiminle eşleşti EURO 2024?

SIRBİSTAN GRUPTAN ÇIKTI MI?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın 7. gününde C Grubu maçları yapıldı. Münih Futbol Arena'da Slovenya ile Sırbistan, Frankfurt Arena'da ise Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Müsabakalar, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci maçların ardından İngiltere 4 puanla liderliğini sürdürdü. Bu ülkenin ardından ikişer puanlı Danimarka ile Slovenya sıralandı. Grubun son sırasında ise bir puanlı Sırbistan yer aldı.

Puan durumu

3. maçlar sonunda gruptan çıkanlar ve elenenler netleşecek.

Üçüncü maçların programı

C Grubu'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak son maçların programı şöyle:

İngiltere Slovenya (Köln Stadı)

Danimarka-Sırbistan (Münih Futbol Arena)