Sırbistan Dünya Kupası'nda var mı? Sırbistan Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Sırbistan Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Sırbistan Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Sırbistan Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

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Sırbistan Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Sırbistan Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Sırbistan Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Sırbistan Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

SIRBİSTAN DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Sırbistan 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya Kupası'nda G grubunda yer alan Sırbistan'ın gruptaki rakipleri Brezilya, İsviçre ve Kamerun'dur. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?