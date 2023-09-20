Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bu mücadele, bugün hala büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Bu nedenle Sırbistan Dünya Güreş Şampiyonası hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu, karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Sırbistan Dünya Güreş Şampiyonası hangi kanalda, saat kaçta? Sırbistan Dünya Güreş Şampiyonası izle!

Sırbistan Dünya Güreş Şampiyonası hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu, bugün düzenlenecek olan Sırbistan Dünya Güreş Şampiyonası etkinliği nedeniyle gündemde yer alıyor ve güreş severler tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Pek çok sporsever, heyecan dolu müsabakaları televizyondan izlemek için arama motorları üzerinde Sırbistan Dünya Güreş Şampiyonası detaylarını araştırıyor. Peki, Sırbistan Dünya Güreş Şampiyonası hangi kanalda, saat kaçta? Sırbistan Dünya Güreş Şampiyonası izle!

SIRBİSTAN DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

20 Eylül Çarşamba günü yapılacak olan spor etkinlikleri arasında Sırbistan Dünya Güreş Şampiyonası bulunuyor. Sırbistan Dünya Güreş Şampiyonası 20 Eylül Çarşamba günü saat 18:00 başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. 20 Eylül Çarşamba günü Sırbistan Dünya Güreş Şampiyonası yağlı güreş etkinliği dışında başka bir etkinlik bulunmamakta. En yakın tarihli bir diğer yağlı güreş etkinliği 21 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek. Buna göre Sırbistan Dünya Güreş Şampiyonası TRT Spor Yıldız kanalı üzerinden canlı izlenebilecek.