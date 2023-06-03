Sırbistan'da Minyatür Otomobil Fuarı Başladı

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Minyatür Otomobil Fuarı'nda yaklaşık 30 bin araç sergileniyor. Fuarda minyatür araçlar ziyaretçilerle buluşurken, tecrübe paylaşımı da yapıldı.

NOVI Sırbistan'ın Novi Sad kentinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Minyatür Otomobil Fuarı başladı.

Novi Sad Sürücüler Birliğince, Novi Sad Kent Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Vojvodina Sürücüler Birliği desteğiyle düzenlenen fuarda minyatür araçlardan yaklaşık 30 bin parça ziyaretçilerle buluştu.

Vojvodina Sürücüler Birliği Başkanı Marko Topo, fuarın geleneksel hale gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek fuar kapsamında tecrübe paylaşımının da yapıldığını söyledi.

Fuara başkent Belgrad'dan katılan Sasa Nikic de otomobilin yanı sıra minyatür traktör koleksiyonu da yaptığını belirtti.

Novi Sad'daki fuar, yetişkinler kadar çocukların da beğenisini topladı.