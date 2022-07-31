Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşecek. Baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu'na katılacak Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı sonrasında Vucic onuruna resmi akşam yemeği verecek. Peki, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir? İşte, detaylar…

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI ALEKSANDAR VUCİC KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Mart 1970

51 yaşında

Belgrad, Sırbistan

Boy: 1,99 m

Aleksandar Vucic (Sırpça: ?????????? ?????, 5 Mart 1970, Belgrad), Sırbistan'ın 5. ve şimdiki cumhurbaşkanı olan bir Sırp siyasetçidir. 2008'de aşırı milliyetçi Sırp Radikal Partisi'nden ayrıldıktan sonra, popülist muhafazakâr Sırp İlerleme Partisi'nin (SİP) kurucularından biri oldu ve 2012'den beri parti başkanıdır.

Vucic, 1993 yılında Sırp Radikal Partisine katıldı ve 1993 parlamento seçimleri sonrasında Sırbistan parlamentosu üyesi oldu. İki yıl sonra 24 yaşında, Sırp Radikal Partisi genel sekreteri oldu. 1998 Mart ayında, Mirko Marjanovic hükûmetinde Haberleşme Bakanı olarak atandı ve 1998-2000 yılları arasında Haberleşme Bakanlığı yaptı. 2004 yılında ve 2008 yılında, iki kez Belgrad belediye başkanlığı seçimlerinde yarıştı ve seçimleri kaybetti. Vucic, 27 Temmuz 2012 tarihinde Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı olarak atandı. 2012-2013 yılları arasında Savunma Bakanı olarak görev yaptı. 27 Nisan 2014 tarihinde Koalisyon Protokolü gereğince Ivica Dacic'in yerine Sırbistan başbakanı oldu. Vucic 2014-2016 ve 2016-2017 yılları arasında Sırbistan Başbakanı olarak görev yaptı. Nisan 2017'de Vucic, ilk turda% 55'in üzerinde oyla Sırbistan Cumhurbaşkanı seçildi ve böylece ikinci tura gerek kalmadı.Tomislav Nikolic'in ardından 31 Mayıs 2017'de resmen göreve başladı. Devir teslim töreni 23 Haziran 2017'de yapıldı.

Slobodan Miloševic kabinesinde Haberleşme Bakanı olarak, özellikle Kosova Savaşı sırasında gazetecilere karşı kısıtlayıcı önlemler aldı.[2][3] Buldozer Devrimi'nden sonraki dönemde Vucic, muhalefetin en önemli isimlerinden biriydi. 2008 yılında yeni partinin kuruluşundan bu yana, orijinal aşırı sağ ve sert Avrupa şüpheciliği platformundan Avrupa yanlısı, muhafazakâr ve popülist siyasi pozisyonlara doğru kaymıştır. SİP liderliğindeki koalisyon 2012 seçimini kazandı ve SİP ilk kez hükûmetin bir parçası oldu ve baskın parti sisteminin kurulmasına yol açtı.

Vucic'in 2014'te hükûmetin başına geçmesinden sonra, devlet işlerini özelleştirerek ve ekonomiyi serbestleştirerek Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecini takip etmeye devam edeceğine söz verdi. Aralık 2015'te AB, Vucic liderliğindeki Sırp heyeti ile katılım konferansı sırasında ilk fasılları açtı. Kosova ve Sırbistan hükûmetleri arasında, ilişkilerinin normalleştirilmesi konusundaki Brüksel Anlaşması'nın uygulanmasını savunan işbirliği ve diyaloğun en önemli figürlerinden biridir. Gözlemciler, kısıtlı basın özgürlüğüne atıfla Vucic'in yönetimini otoriteryenizm, otokrasi veya liberal olmayan demokrasi ile tanımlamaktadır