Birçok sporsever tarafından heyecanla takip edilen 2022 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda final maçında yer alacak takımlar belli oldu. Brezilya ile Sırbistan, Dünya Şampiyonu olmak için final maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Sırbistan - Brezilya Voleybol maçı ne zaman? Sırbistan - Brezilya Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Sırbistan - Brezilya Voleybol maçı ne zaman? Sorusu, özellikle final maçının tarihinin yaklaşması ile birlikte birçok sporsever tarafından merak edilen ve araştırılan sorular arasında yer alıyor. Konuya dair merak edilen ve sıklıkla araştırılan diğer sorular ise Sırbistan - Brezilya Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Soruları oluyor. Peki, Sırbistan - Brezilya Voleybol maçı ne zaman? Sırbistan - Brezilya Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SIRBİSTAN - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Brezilya - Sırbistan voleybol maçı karşılaşması 15 Ekim Cumartesi günü Apeldoorn'da, Omnisportcentrum Stadyumu'nda oynanacak.

SIRBİSTAN - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Brezilya Sırbistan voleybol maçı saat 21:00'de oynanacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.