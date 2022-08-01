Sırbistan Avrupa Birliği üyesi mi? Sırbistan ile Kosova arasında çıkan olayların ardından iki ülke hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki, Sırbistan Avrupa Birliği üyesi mi? Sırbistan AB üyesi mi? Sırbistan Avrupa Birliği'nde mi? İşte detaylar...

SIRBİSTAN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ Mİ?

Sırbistan, 2006 yılında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 7 Kasım 2007 tarihinde AB ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşması imzalamıştır.

Sırbistan, 2 Aralık 2009 tarihinde Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulunmuştur. Bu başvuruya Avrupa Komisyonunun 12 Ekim 2011 tarihinde olumlu görüş vermesi üzerine Sırbistan 1 Mart 2012 tarihinde adaylık statüsünü kazanmıştır. Bununla birlikte Avrupa Komisyonu müzakerelerin başlayabilmesi için tanımadığı Kosova ile ilişkilerini normalleştirmesini ve AB arabuluculuğunda yürütülen Belgrad-Priştine Diyaloğu'nda ilerleme kaydedilmesini şart koşmuştur.

19 Nisan 2013 tarihinde iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini öngören anlaşmanın parafe edilmesinin üzerine, 28 Haziran 2013 tarihinde Sırbistan ile katılım müzakerelerine başlanmasına karar verilmiştir. 21 Ocak 2014 tarihinde yapılan Hükümetlerarası Katılım Konferansı ile müzakere süreci resmen başlamıştır.

Sırbistan'ın müzakere sürecinde bugüne kadar 17 fasıl açılmış ve bu fasıllardan 2'si geçici olarak kapatılmıştır.

Sırbistan - AB ilişkilerinin bütünleşme süreci açısından bir diğer önemli boyutu vize serbestisi sürecidir. AB ile Sırbistan arasında Vize Kolaylığı Anlaşması 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sırbistan Aralık 2009'dan beri vize serbestîsinden yararlanmaktadır.

Sırbistan NATO üyesi olmayıp, 14 Aralık 2006'dan beri Barış İçin Ortaklık Programı'na dahildir.