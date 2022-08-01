Sırbistan askeri gücü! Balkanlarda hareketlilik yaşanmaya başladı. İki ülkenin sınır bölgelerinde hava saldırı sirenleri aktif getirilirken Kosova'ya ait zırhlı birlikler teyakkuza geçti, sınırda barikatlar çekildi. Sırbistan askeri gücü 2022: Sırbistan asker sayısı kaç? Sırbistan ordusu envanteri haberimizde...

SIRBİSTAN ASKERİ GÜCÜ

Sırbistan Silahlı Kuvvetleri, Sırbistan'ı dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir. Sırbistan Kara Kuvvetleri (Tuna üzerindeki Nehir Flotillası) ve Sırbistan Hava ve Hava Savunma Kuvvetleri'nden oluşmaktadır. Ülkenin denize kıyısı olmadığından deniz kuvvetleri bulunmamaktadır. Silahlı kuvvetler tamamen profesyonel ve gönüllü askerlerden oluşmaktadır.

Askerlik yaşı: 18

Zorunlu askerlik: Yok; Gönüllü

Askere alınmaya uygun olan vatandaş sayısı: 2.794.948 / yaş 16-49 (2010 tah.)

Her sene askerlik yaşına genel vatandaş sayısı: 130.291

Etkin personel sayısı: 37.000

Rezerve personel sayısı: 100.000

Sırbistan Silahlı Kuvvetleri 10 kez Birleşmiş Milletler barış misyonuna katıldı. Sırbistan ve Karadağ döneminde Sırp Tıp Kolordusu Mart 2003'te başladığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sürdürülen faaliyetlere katıldı.