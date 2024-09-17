İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızarak patlattı. Yüzlerce kişinin yaralandığı korkunç saldırıyı Lübnan televizyonları 'Benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı' şeklinde duyurdu. Korkunç patlama anı güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıdı. Siper saldırı nedir? Siper saldırı nasıl yapılır?

SİPER SALDIRI NEDİR, NASIL YAPILIR?

Siber saldırı, bilgisayar bilgi sistemlerini, bilgisayar ağlarını, altyapıları, kişisel bilgisayar cihazlarını veya akıllı telefonları hedef alan herhangi bir saldırıdır. Saldırgan, potansiyel olarak kötü niyetli bir niyetle verilere, işlevlere veya sistemin diğer kısıtlanmış alanlarına yetkisiz erişmeye çalışan bir kişi veya işlemdir. Bağlama bağlı olarak, siber saldırılar siber savaşın veya siber terörizmin parçası olabilir. Bir siber saldırı, egemen devletler, bireyler, gruplar, toplumlar veya kuruluşlar tarafından kullanılabilir ve anonim bir kaynaktan gelebilir. Bir siber saldırıyı kolaylaştıran bir ürüne bazen siber silah denir. Siber saldırılar son yıllarda artmıştır. Bir siber saldırının iyi bilinen bir örneği denial-of-service saldırısıdır (DDoS).

Bir siber saldırı, özel bir ağa veya başka bir şekilde savunmasız sisteme girerek belirli bir hedefi çalabilir, değiştirebilir veya yok edebilir. Siber saldırılar, kişisel bir bilgisayara casus yazılım yüklemekten tüm ulusların altyapısını yok etmeye kadar değişebilir. Hukuk uzmanları, terimin kullanımını daha rutin veri ihlallerinden ve daha geniş bilgisayar korsanlığı faaliyetlerinden ayırarak fiziksel hasara neden olan olaylarla sınırlamaya çalışmaktadırlar.

Siber saldırılar giderek daha karmaşık ve tehlikeli hale gelmiştir.