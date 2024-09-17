Üye Girişi
Haberler

Siper saldırı nedir? Siper saldırı nasıl yapılır?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya daha önce benzeri görülmemiş bir saldırıya tanıklık ediyor. İsrail bu akşam saatlerinde Lübnan'daki Pager isimli çağrı cihazlarına siber saldırı düzenledi. Tüm cihazlar aynı anda patladı. Peki, Siper saldırı nedir? Siper saldırı nasıl yapılır?

İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızarak patlattı. Yüzlerce kişinin yaralandığı korkunç saldırıyı Lübnan televizyonları 'Benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı' şeklinde duyurdu. Korkunç patlama anı güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıdı. Siper saldırı nedir? Siper saldırı nasıl yapılır?

SİPER SALDIRI NEDİR, NASIL YAPILIR?

Siber saldırı, bilgisayar bilgi sistemlerini, bilgisayar ağlarını, altyapıları, kişisel bilgisayar cihazlarını veya akıllı telefonları hedef alan herhangi bir saldırıdır. Saldırgan, potansiyel olarak kötü niyetli bir niyetle verilere, işlevlere veya sistemin diğer kısıtlanmış alanlarına yetkisiz erişmeye çalışan bir kişi veya işlemdir. Bağlama bağlı olarak, siber saldırılar siber savaşın veya siber terörizmin parçası olabilir. Bir siber saldırı, egemen devletler, bireyler, gruplar, toplumlar veya kuruluşlar tarafından kullanılabilir ve anonim bir kaynaktan gelebilir. Bir siber saldırıyı kolaylaştıran bir ürüne bazen siber silah denir. Siber saldırılar son yıllarda artmıştır. Bir siber saldırının iyi bilinen bir örneği denial-of-service saldırısıdır (DDoS).

Bir siber saldırı, özel bir ağa veya başka bir şekilde savunmasız sisteme girerek belirli bir hedefi çalabilir, değiştirebilir veya yok edebilir. Siber saldırılar, kişisel bir bilgisayara casus yazılım yüklemekten tüm ulusların altyapısını yok etmeye kadar değişebilir. Hukuk uzmanları, terimin kullanımını daha rutin veri ihlallerinden ve daha geniş bilgisayar korsanlığı faaliyetlerinden ayırarak fiziksel hasara neden olan olaylarla sınırlamaya çalışmaktadırlar.

Siber saldırılar giderek daha karmaşık ve tehlikeli hale gelmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Teknoloji Güvenlik Lübnan İsrail Dünya

Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı, 2800 kişi yaralandı

İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 2800 yaralı

 Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

 Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik var!
Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı? Barış topu elle mi aldı? Real Madrid Stuttgart maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kenan Yıldız Şampiyonlar Ligi gol izle! Juventus PSV Kenan Yıldız golü izleme linki! Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Stuttgart maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Barış Alper Yılmaz kaç gol attı? 2024-25 Barış Alper Yılmaz gol ayısı kaç? Galatasaray Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Gaziantep FK golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ay küresel midir daire midir? Siper saldırı nedir? Siper saldırı nasıl yapılır? Discord çöktü mü? 17 Eylül Discord neden açılmıyor! Discord bağlantı sorunu nedir? Discord bağlanıyor hatası! Galatasaray Gaziantep maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) GS Gaziantep FK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Xec covid varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü, ölümcül mü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });