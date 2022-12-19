Show Tv'nin yeni dizisi Sipahi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Başrollerinde Özge Gürel ve Kaan Yıldırım'ın yer aldığı dizinin son bölümü merak konusu oldu. Sipahi ilk bölüm izle! Sipahi ilk bölümde neler oldu? Sipahi 1. bölüm full HD izle!

Sipahi 1. bölüm fragmanı izle! Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı Sipahi dizisi Show Tv ekranlarında seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sipahi'nin ilk bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin ilk bölümünü araştırmakta. Sipahi dizisinin son bölüm izleme linki aratılan konular arasında yer alıyor. Sipahi ilk bölüm izle! Sipahi ilk bölümde neler oldu? Sipahi 1. bölüm full HD izle!

SİPAHİ OYUNCU KADROSU!

Sipahi dizisinin oyuncu kadrosunda Özge Gürel, Kaan Yıldırım, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu, Erkan Bektaş, Gözde Okur, Çağdaş Onur Öztürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nurettin Sönmez gibi başarılı isimler yer alıyor.

SİPAHİ DİZİSİ KONUSU NE?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

SİPAHİ İLK BÖLÜM İZLE!

Kendini sürekli tehlikeye atmaktan geri durmayan Ali, yeni görevinde Türkiye üzerine büyük bir komplonun planlandığını ortaya çıkarır. Bunun üzerine MİT içerisinde bir efsane olarak anılan eski istihbaratçı Yıldırım Bozok göreve geri döner. Ancak bu geri dönüş ile Yıldırım'ın geçmişi de onun peşinden gelecektir. Vatanı korumanın bir meslek değil, bir haysiyet konusu olduğunu bilen Ali ve Yıldırım Türkiye'nin geleceğini korumak zorundadır. Hayaletler tarafından Türkiye üzerinde oynanan gölge oyununda perdeyi aralamaları gerekecektir.