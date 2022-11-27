Yakında Show Tv ekranlarında izleyicileri ile buluşacak olan Sipahi dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. İlk fragman ile birlikte birçok kişi Sipahi ilk bölüm fragmanı izle aramasını gerçekleştiriyor. Dizi hakkında birçok detay merak konusu haline geldi. İşte, Sipahi ilk bölüm fragmanı izle! Sipahi 1. bölüm fragmanı izle! Sipahi 1. bölüm fragmanı Full HD İzle!

Sipahi dizisi ne zaman başlayacak? Sipahi dizisi hangi tarihte başlayacak? Sipahi dizisi konusu ne?

Başrollerinde Özge Gürel ve Kaan Yıldırım'ın yer aldığı Sipahi dizisinin Sipahi ilk bölüm fragmanı birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Polisiye aksiyon türündeki dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi dikkat çekti. İzleyiciler, Sipahi ilk bölüm fragmanı izle aramasını gün içerisinde sıklıkla gerçekleştiriyor. İşte, Sipahi ilk bölüm fragmanı izle! Sipahi 1. bölüm fragmanı izle! Sipahi 1. bölüm fragmanı Full HD İzle!

SİPAHİ İLK BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Yakın Show Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Sipahi dizisinin ilk bölüm fragmanı 21 Kasım tarihinde izleyicileri ile buluştu.

SİPAHİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kaan Yıldırım ve Özge Gürel'in başrolünde yer aldığı Sipahi dizisinin yayın tarihi merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün basın mensuplarına konuşan ikili, dizinin çekimlerinin henüz başlanmadığını açıkladı.

SİPAHİ DİZİSİ KONUSU NE?

Sipahi dizisi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hikayesi anlatılacağı polisiye aksiyon içeren bir dizi olacak. Dizi Özge Gürel terörle mücadele komiserini canlandıracak.