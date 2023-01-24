Show TV'nin sevilen dizileri arasında gelen Sipahi 8. bölümüyle final yapacak. Dizinin final olacağı haberi sevenlerini üzdü. Peki, Sipahi final mi, bitiyor mu? Sipahi neden final yapıyor? Sipahi dizisi final mi yapacak? Final bölümü ne zaman, hangi gün? Sipahi niye final, neden bitiyor? Sipahi sezon finali mi tamamen mi bitecek? İşte detaylar...

Sipahi, CNP Film imzalı, ilk bölümü 12 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan İnan ve Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı, başrollerini Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın paylaştığı aksiyon ve istihbarat türündeki Türk televizyon dizisidir. Sipahi final mi, bitiyor mu? Sipahi neden final yapıyor? Sipahi dizisi final mi yapacak? Final bölümü ne zaman, hangi gün?

SİPAHİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Sipahi dizisi 30 Ocak 2023 Pazartesi günü 8. bölümle final yapacak. Yani dizinin 8. bölümü final bölümü olacak ve ekranlara veda edecek.

SİPAHİ NEDEN FİNAL YAPIYOR? FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dizi, 30 Ocak 2023 tarihinde yayımlanacak olan 8. bölümüyle final yaparak sona erecektir. Dizinin neden final yaptığı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Bazı izleyicilere göre reytinglerden dolayı dizinin final yapabileceği söylendi.

SİPAHİ KONUSU NEDİR?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

SİPAHİ OYUNCU KADROSU

Kaan Yıldırım : Korkut Ali Türkoğlu : 1-

Özge Gürel : Canan Doğan : 1-

Kerem Alışık : Yıldırım Bozok : 1-

Sinan Tuzcu : Goran Losic / Thomas Hartman : 1-

Erkan Bektaş : Habtor Bin Said : 1-

Başak Gümülcinelioğlu : Ezgi Sancaklı : 1-

Nurettin Sönmez : Kemal Yörükoğlu : 1-

Çağdaş Onur Öztürk : Yusuf Çetin : 1-

Serhat Nalbantoğlu : Alptekin Ala : 1-

Emre Bulut : Cem Kaleli : 1-

Gözde Okur : Esra Çetin : 1-

Elit Andaç Çam : Meral Yörükoğlu : 1-

Zeynep Oymak : Elif Yıldız : 1-

Berrin Arısoy : Lale Türkoğlu : 1-

Gamze Topuz : Jasmin : 1-

Hakan Akay : Ömer : 1-

Kemal Zeydan : Efraim : 1-

Cengiz Koç : Zabka : 1-

İsmail Düvenci : Zeki : 1-

Selçuk Borak : Fahrettin : 1-

Ece Dizdar : Narin Toprak : 3-

Özgür Atasoy : İvan : 5-

Mustafa Vuran : Mustafa : 5-