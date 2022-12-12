Show Tv'nin yeni dizisi Sipahi yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sipahi dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Sipahi dizisinde yer alan Yıldırım Bozok karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sipahi dizisi Yıldırım kim? Yıldırım Bozok gerçekte kim, adı ne? Sipahi Yıldırım Bozok karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı Sipahi dizisi Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sipahi'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Sipahi dizisinin karakterlerinden Yıldırım, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Sipahi dizisi Yıldırım Bozok karakteri merak konusu oldu. Peki, Sipahi dizisi Yıldırım kim? Yıldırım Bozok gerçekte kim, adı ne? Sipahi Yıldırım Bozok karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

SİPAHİ DİZİSİ KONUSU NE?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

SİPAHİ DİZİSİ YILDIRIM KİM?

Sipahi dizisinde Yıldırım karakterini Kerem Alışık canlandırmaktadır.

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu hatta Attila İlhan'ın yeğeni olan oyuncu günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı. İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynamıştır.