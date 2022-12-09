Show Tv'nin yeni dizisi Sipahi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Başrollerinde Özge Gürel ve Kaan Yıldırım'ın yer aldığı dizinin hangi şehirde çekildiği merak konusu oldu. Peki, Sipahi dizisi nerede çekiliyor? Sipahi dizi çekimleri nerede yapılıyor? Sipahi hangi şehirde çekiliyor?Sipahi hangi ilde, ilçede ve semtte çekiliyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı Sipahi dizisi Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sipahi'nin yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin nerede çekildiğini araştırmakta. Sipahi dizisinin çekildiği mekan aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sipahi dizisi nerede çekiliyor? Sipahi dizi çekimleri nerede yapılıyor? Sipahi hangi şehirde çekiliyor?Sipahi hangi ilde, ilçede ve semtte çekiliyor? Detaylar haberimizde...

SİPAHİ OYUNCU KADROSU!

Sipahi dizisinin oyuncu kadrosunda Özge Gürel, Kaan Yıldırım, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu, Erkan Bektaş, Gözde Okur, Çağdaş Onur Öztürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nurettin Sönmez gibi başarılı isimler yer alıyor.

SİPAHİ DİZİSİ KONUSU NE?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

SİPAHİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sipahi dizisinin yayınlanan ilk tanıtımının ardından dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Sipahi dizisinin oyuncularından Kaan Yıldırım'ın yer aldığı sahnelerden bazıları Almanya'nın Berlin şehrinde çekilmiştir. Sipahi dizisinin ilk bölümleri Gaziantep'te çekilmiş daha sonra çekimlere İstanbul'da devam edilmiştir.