Fragmanı ile birlikte birçok kişinin dikkatini çekmeyi başaran Sipahi dizisinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor ve Sipahi dizisi ne zaman başlayacak? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, Sipahi dizisi ne zaman başlayacak? Sipahi dizisi hangi tarihte başlayacak? Sipahi dizisi konusu ne?

Yeni sezonda ekranlara gelecek Sipahi dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, Sipahi dizisi ne zaman başlayacak? Sipahi dizisi hangi tarihte başlayacak? Sorusunu heyecanlı ve meraklı bir şekilde araştırıyor. Peki, Sipahi dizisi ne zaman başlayacak? Sipahi dizisi hangi tarihte başlayacak? Sipahi dizisi konusu ne?

SİPAHİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Sipahi dizisinin ilk bölüm fragmanı 21 Kasım tarihinde izleyicileri ile buluştu. Dizinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor fakat ilk bölümün Aralık ayı içerisinde izleyicileri ile buluşacağı öngörülüyor. Konu hakkındaki gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

SİPAHİ DİZİSİ KONUSU NE?

Sipahi dizisi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hikayesi anlatılacağı polisiye aksiyon içeren bir dizi olacak. Dizi Özge Gürel terörle mücadele komiserini canlandıracak.