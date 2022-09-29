Yeni sezonda ekranlara gelecek Sipahi dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, Sipahi dizisinin konusunu ve yayın tarihini araştırmaya başladı. Peki, Sipahi dizisi ne zaman başlayacak? Sipahi dizisi konusu ne? Sipahisi dizisi oyuncu kadrosu kimler? İşte detaylar...

Başrollerinde Özge Gürel ve Kaan Yıldırım'ın yer aldığı Sipahi dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Polisiye aksiyon türündeki dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi dikkat çekti. İzleyiciler, Sipahi dizisinin konusunu ve yayın tarihini araştırmaya başladı. Yeni sezonda ekranlara gelecek Sipahi dizisinin ne zaman başlayacak sorusu araştırılıyor. Peki, Sipahi dizisi ne zaman başlayacak? Sipahi dizisi konusu ne? Sipahisi dizisi oyuncu kadrosu kimler? Detaylar haberimizde...

SİPAHİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kaan Yıldırım ve Özge Gürel'in başrolünde yer aldığı Sipahi dizisinin yayın tarihi merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün basın mensuplarına konuşan ikili, dizinin çekimlerinin henüz başlanmadığını açıkladı.

SİPAHİ DİZİSİ KONUSU NE?

Sipahi dizisi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hikayesi anlatılacağı polisiye aksiyon içeren bir dizi olacak. Dizi Özge Gürel terörle mücadele komiserini canlandıracak.