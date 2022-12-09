Show Tv ekranında yayınlanan Sipahi dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Sipahi dizisinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Sipahi dizisi konusu ne? Sipahi oyuncu kadrosu! Sipahi dizisi saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Sipahi oyuncu kadrosu! Sipahi dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Show tv ekranlarında yayınlanan Sipahi dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İzleyiciler, tarafından Sipahi oyuncularının gerçek isimleri araştırılmakta. Peki, Sipahi dizisi konusu ne? Sipahi oyuncu kadrosu! Sipahi dizisi saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SİPAHİ DİZİSİ KONUSU NE?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

SİPAHİ OYUNCU KADROSU!

Sipahi dizisinin oyuncu kadrosunda Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.