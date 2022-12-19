Show Tv ekranında yayınlanan Sipahi dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Sipahi dizisinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Sipahi dizisi konusu ne? Sipahi dizisi nerede çekiliyor? Sipahi oyuncu kadrosu!

Sipahi oyuncu kadrosu! Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı Sipahi dizisi Show Tv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sipahi'nin konusu merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin konusunu araştırmakta. Sipahi dizisinin yeni bölümü aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sipahi dizisi konusu ne? Sipahi dizisi nerede çekiliyor? Sipahi oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

SİPAHİ DİZİSİ KONUSU NE?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

SİPAHİ OYUNCU KADROSU!

Sipahi dizisinin oyuncu kadrosunda Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

SİPAHİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Show Tv'de yayınlanan Sipahi dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Sipahi dizisinin oyuncularından Kaan Yıldırım'ın yer aldığı sahnelerden bazıları Almanya'nın Berlin şehrinde çekilmiştir. Sipahi dizisinin ilk bölümleri Gaziantep'te çekilmiş daha sonra çekimlere İstanbul'da devam edilmiştir.