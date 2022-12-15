Show Tv'nin yeni dizisi Sipahi yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sipahi dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Sipahi dizisinde yer alan Kemal Yörükoğlu karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sipahi dizisi Kemal kim? Kemal Yörükoğlu gerçekte kim, adı ne? Sipahi Kemal karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı Sipahi dizisi Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sipahi'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Sipahi dizisinin karakterlerinden Kemal Yörükoğlu, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Sipahi dizisi Kemal karakteri merak konusu oldu. Peki, Sipahi dizisi Kemal kim? Kemal Yörükoğlu gerçekte kim, adı ne? Sipahi Kemal karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

SİPAHİ DİZİSİ KONUSU NE?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

SİPAHİ DİZİSİ KEMAL KİM?

Sipahi dizisinde Kemal karakterini Nurettin Sönmez canlandırmaktadır.

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği'nde başlamış daha sonra ise Diyalog İletişimcilik Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde de devam etmiştir. İlk defa Mavi Kelebekler adlı diziyle ekranların karşısına çıkan Nurettin Sönmez, daha sonra Bir Zamanlar Osmanlı'da ve Diriliş Ertuğrul adlı dizilerde oynamıştır. Kuruluş Osman adlı dizide oynamış ve 2021 sezon finalinde diziye veda etmiştir.