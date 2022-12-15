Sipahi dizisi Goran kim? Goran Losic gerçekte kim, adı ne? Sipahi dizisi Goran Losic karakterini kim canlandırıyor?

Show Tv'nin yeni dizisi Sipahi yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sipahi dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Sipahi dizisinde yer alan Goran Losic karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sipahi dizisi Goran kim? Goran Losic gerçekte kim, adı ne? Sipahi Goran Losic karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı Sipahi dizisi Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sipahi'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Sipahi dizisinin karakterlerinden Goran, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Sipahi dizisi Goran Losic karakteri merak konusu oldu. Peki, Sipahi dizisi Goran kim? Goran Losic gerçekte kim, adı ne? Sipahi Goran Losic karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

SİPAHİ OYUNCU KADROSU!

Sipahi dizisinin oyuncu kadrosunda Özge Gürel, Kaan Yıldırım, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu, Erkan Bektaş, Gözde Okur, Çağdaş Onur Öztürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nurettin Sönmez gibi başarılı isimler yer alıyor.

SİPAHİ DİZİSİ GORAN KİM?

Sipahi dizisinde Goran Losic karakterini Sinan Tuzcu canlandırmaktadır.

GORAN LOSİC GERÇEK KİM, ADI NE?

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans eğitiminden sonra 2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalından mezun olmuştur. Okul sonrası Londra'da Arcola Theatre bünyesinde çalıştı. 2005 yılında televizyonda Ihlamurlar Altında dizisinde canlandırdığı "Ömer" karakteriyle tanındı. 2006 yılında, ilk sahnelenişinden 60 yıl sonra yeniden sahnelenen "Ayşe" adlı operette başrolü oynadı. Bu oyunda başrolü paylaştığı Dolunay Soysert ile 9 Temmuz 2006'da evlendi. 2008-2009 sezonunda BKM ve İstanbul Halk Tiyatrosu ortak yapımı olarak sahnelenen "Sürmanşet" adlı oyunu yazmıştır.

2014 yılında Kanal D ve Star TV'de yayınlanan Urfalıyam Ezelden dizisinin tasarımını ve senaristliğini yaptı, 2016 yılında atv'de yayınlanan Kehribar dizisinin hikâyesini ve senaryosunu Ali Aydın'la beraber yazmıştır. Aynı yıl Dolunay Soysert ile olan evliliğinden boşandı. Son tiyatro çalışmasını 2020 yılında Duru Tiyatro bünyesindeki ve Emre Kınay yönetimindeki "Yüzleşme" adlı oyunla yapmıştır.