Show Tv'nin yeni dizisi Sipahi yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sipahi dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Sipahi dizisinde yer alan Canan Doğan karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sipahi dizisi Canan kim? Canan Doğan gerçekte kim, adı ne? Sipahi dizisi Canan Doğan karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı Sipahi dizisi Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sipahi'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Sipahi dizisinin karakterlerinden Canan, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Sipahi dizisi Canan Doğan karakteri merak konusu oldu. Peki, Sipahi dizisi Canan kim? Canan Doğan gerçekte kim, adı ne? Sipahi dizisi Canan Doğan karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

SİPAHİ OYUNCU KADROSU!

Sipahi dizisinin oyuncu kadrosunda Özge Gürel, Kaan Yıldırım, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu, Erkan Bektaş, Gözde Okur, Çağdaş Onur Öztürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nurettin Sönmez gibi başarılı isimler yer alıyor.

SİPAHİ DİZİSİ KONUSU NE?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetiştirdiği genç, cesur ve yetenekli ajan Korkut Ali, vatan için gözünü bile kırpmadan göreve koşmaktadır. Kendini sürekli tehlikeye atmaktan geri durmayan Ali, yeni görevinde Türkiye üzerine büyük bir komplonun planlandığını ortaya çıkarır. Bunun üzerine MİT içerisinde bir efsane olarak anılan eski istihbaratçı Yıldırım Bozok göreve geri döner. Ancak bu geri dönüş ile Yıldırım'ın geçmişi de onun peşinden gelecektir. Vatanı korumanın bir meslek değil, bir haysiyet konusu olduğunu bilen Ali ve Yıldırım Türkiye'nin geleceğini korumak zorundadır. Hayaletler tarafından Türkiye üzerinde oynanan gölge oyununda perdeyi aralamaları gerekecektir.

SİPAHİ DİZİSİ CANAN KİM?

Sipahi dizisinde Canan Doğan karakterini Özge Gürel canlandırmaktadır.