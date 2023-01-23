Sipahi dizisi bugün 7. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünün bitmesinin ardından izleyiciler, Sipahi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sipahi dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni fragman ne zaman yayınlanacak? merak etti. Peki, Sipahi 8. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Sipahi, CNP Film imzalı, ilk bölümü 12 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı, başrollerini Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın paylaştığı aksiyon ve istihbarat türündeki Türk televizyon dizisidir. Sipahi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sipahi dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni fragman ne zaman yayınlanacak?

SİPAHİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sipahi her Pazartesi saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

SİPAHİ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sipahi dizisinin bugünkü 7. bölümünün ardından 8. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

SİPAHİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sipahi'nin 6. Bölümünde; Roketi taşıyan gemi yolda mı? Habtor'un karısı ve kızı nasıl kurtarılmalı? Deniz İşletmeleri Müdürü'nün kaçırılan kızı nerede? İvan'ın elindeki kartta kimin ismi var? Ekibin çözmesi gereken çok soru, girmesi gereken çetin maceralar var. Goran, kızıl elmanın peşinde… Türklerin insansız hava aracının mühendislerini öldürme ve bu araçlara bomba koyma görevini kendi gibi kötü maşası Habtor'a verir. Canan, Jasmin ve Dora'yı kurtarmak için Türk istihbaratı ile iletişime geçer. Ali'nin kim olduğunu anlamasına ramak kalmıştır. Ekip, Habtor'un karısını ve kızını Türkiye'ye getirir. Habtor artık pimi çekilmiş bir bomba gibidir; üstelik bu bombanın elinde tehlikeli bombalar vardır. Fahrettin de artık sahnede. Önemli görevleri var, yanına Ezgi'yi almaya kararlı. Ali, Habtor'un güvenini kazanıp en sağlam adamı olmayı başardı. Peki Merve'yi hain plandan kurtarabilecek mi? Goran'ın dört gözle beklediği roket gemide ama hangisinde? Goran sanıldığından daha zeki bir atak yapmaya hazırlanıyor. Ve finalde heyecanlı bir karşılaşma bizi bekliyor.

SİPAHİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sipahi 7. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Sipahilerin teröre karşı yapılan bir eylemde olmaları dikkat çekerken ekibin planı merak konusu oluyor. Tanıtımda Fahrettin'in suikasta uğraması ise gerilimi artırıyor.

SİPAHİ KONUSU NEDİR?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.