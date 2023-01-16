Sipahi 7. bölüm fragmanı! Sipahi yeni bölüm fragmanı izle! Sipahi yeni bölümde neler olacak? Sipahi dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv ekranında yayınlanan Sipahi dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Sipahi dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Dizinin izleyicileri tarafından Sipahi 7. bölüm fragmanı! Sipahi yeni bölüm fragmanı izle! aratmaları yapılmaktadır. Peki, Sipahi yeni bölümde neler olacak? Sipahi dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Sipahi 7.bölüm fragmanı! Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı Sipahi dizisi Show Tv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sipahi'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin 7.bölüm fragmanını araştırmakta. Sipahi dizisi yeni bölüm fragmanı izle! aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sipahi yeni bölümde neler olacak? Sipahi dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

SİPAHİ DİZİSİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Roketi taşıyan gemi yolda mı? Habtor'un karısı ve kızı nasıl kurtarılmalı? Deniz İşletmeleri Müdürü'nün kaçırılan kızı nerede? İvan'ın elindeki kartta kimin ismi var? Ekibin çözmesi gereken çok soru, girmesi gereken çetin maceralar var.

Goran, kızıl elmanın peşinde… Türklerin insansız hava aracının mühendislerini öldürme ve bu araçlara bomba koyma görevini kendi gibi kötü maşası Habtor'a verir.

Canan, Jasmin ve Dora'yı kurtarmak için Türk istihbaratı ile iletişime geçer. Ali'nin kim olduğunu anlamasına ramak kalmıştır. Ekip, Habtor'un karısını ve kızını Türkiye'ye getirir. Habtor artık pimi çekilmiş bir bomba gibidir; üstelik bu bombanın elinde tehlikeli bombalar vardır.

Fahrettin de artık sahnede. Önemli görevleri var, yanına Ezgi'yi almaya kararlı.

Ali, Habtor'un güvenini kazanıp en sağlam adamı olmayı başardı. Peki Merve'yi hain plandan kurtarabilecek mi? Goran'ın dört gözle beklediği roket gemide ama hangisinde? Goran sanıldığından daha zeki bir atak yapmaya hazırlanıyor. Ve finalde heyecanlı bir karşılaşma bizi bekliyor.

SİPAHİ 7.BÖLÜM FRAGMANI!

Show Tv'nin yeni dizisi Sipahi'nin yeni bölümü merak konusu olmuştur. Sipahi dizisinin 7.bölüm fragmanı yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.