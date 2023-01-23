Sipahi 7. Bölüm 2. Fragman | "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!"

Sipahi'nin 6. Bölümünde Neler Oldu?

Roketi taşıyan gemi yolda mı? Habtor'un karısı ve kızı nasıl kurtarılmalı? Deniz İşletmeleri Müdürü'nün kaçırılan kızı nerede? İvan'ın elindeki kartta kimin ismi var?

Ekibin çözmesi gereken çok soru, girmesi gereken çetin maceralar var. Goran, kızıl elmanın peşinde… Türklerin insansız hava aracının mühendislerini öldürme ve bu araçlara bomba koyma görevini kendi gibi kötü maşası Habtor'a verir. Canan, Jasmin ve Dora'yı kurtarmak için Türk istihbaratı ile iletişime geçer. Ali'nin kim olduğunu anlamasına ramak kalmıştır. Ekip, Habtor'un karısını ve kızını Türkiye'ye getirir. Habtor artık pimi çekilmiş bir bomba gibidir; üstelik bu bombanın elinde tehlikeli bombalar vardır.

Fahrettin de artık sahnede. Önemli görevleri var, yanına Ezgi'yi almaya kararlı.

Ali, Habtor'un güvenini kazanıp en sağlam adamı olmayı başardı. Peki Merve'yi hain plandan kurtarabilecek mi? Goran'ın dört gözle beklediği roket gemide ama hangisinde? Goran sanıldığından daha zeki bir atak yapmaya hazırlanıyor. ve finalde heyecanlı bir karşılaşma bizi bekliyor.

Dizinin konusuna gelince; Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

Senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği Sipahi'nin kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.