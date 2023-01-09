Sipahi dizisi bugün 5. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünün bitmesinin ardından izleyiciler, Sipahi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sipahi dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni fragman ne zaman yayınlanacak? merak etti. Peki, Sipahi 6. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Sipahi, CNP Film imzalı, ilk bölümü 12 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı, başrollerini Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın paylaştığı aksiyon ve istihbarat türündeki Türk televizyon dizisidir. Sipahi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sipahi dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni fragman ne zaman yayınlanacak?

SİPAHİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sipahi her Pazartesi saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

SİPAHİ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sipahi dizisinin bugünkü 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

SİPAHİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sipahi'nin 4. Bölümünde; Canan'ın, Ali ile ilgili merakı giderek artar. Onun kim olduğu konusunda bir türlü emin olamaz ve sonunda Ali'nin peşine düşer. Ali ise Canan'a deşifre olmamak için elinden geleni yapar. Ancak Canan'ın elde ettiği bilgilere de ihtiyacı vardır. Bu yüzden Ali ve Canan arasında tam bir köşe kapmaca oyunu başlar. Ali ve Yıldırım ise Habtor'un planını engellemeye çalışmaktadır. Bu sırada Yıldırım kendi geçmişi ile ilgili yeni detaylar öğrenir. Bir davet ile olayların seyri tüm ekip için hız kazanır. Beklenmedik isimler, tanıdık yüzler bir araya gelir. Yeni tanışmaların gerçekleşeceği bu bölümün her saniyesinde heyecan giderek artıyor.

SİPAHİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sipahi 5. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Davet gecesinden sonra gerilim giderek artarken Goran acımasız planlarına hız kesmeden devam ediyor. Ali, Ivan ve Habtor'un aynı masada olduğu anlar dikkat çekerken çekilen silahlar heyecanı yükseltiyor. Yaşanacak çarpıcı gelişmeler merakla bekleniyor.

SİPAHİ KONUSU NEDİR?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.