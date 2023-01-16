Sipahi 6. Bölüm 2. Fragman | "Ya bana güvenirsin ya da bu kapıdan çekip giderim!"

Sipahi'nin 5. Bölümünde Neler Oldu?

Hartman Vakfı'nın balosunu basan militanlar Goran'ı ve Yıldırım'ı yaralamıştır ama asıl amaçları farklıdır. Terör saldırısını gerçekleştirenler emellerine ulaşacak mıdır?

Kızı Dora'nın tedavisi için Türkiye'ye kaçmaya karar veren Jasmin, Canan'dan yardım ister. Canan onları sağ sağlim İstanbul'a getirmeyi başarabilecek midir?

Hartman Vakfı'ndaki saldırıyı araştıran Canan, militanı alnından vuran Yıldırım'ın kim olduğunu merak eder ve Narin'den Yıldırım Tunalı ismine ulaşır. Sıradan bir adam azılı bir militanı nasıl alnının ortasından vurmuştur. Canan bu gizemi çözebilecek midir?

Rus silah kaçakçısının buluştuğu tehlikeli İngiliz kadın ajan Amy, İvan'a bir kart verir. Acilen ortadan kaldırılması gereken birinin bilgileri olan bu karttaki kişi Ali'yi de yakından ilgilendirmektedir ama henüz kimsenin haberi yoktur. Sipahi ekibi, İngiliz ajan Amy'nin Ivan'a verdiği QR kodlu karta ulaşabilmek için akıllıca bir plan yapar. Ali bu tehlikeli operasyonda istediği bilgilere ulaşabilecek midir?

Sipahi'nin konusu; Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

Senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği Sipahi'nin kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.