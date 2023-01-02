Sipahi dizisi bugün 4. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünün bitmesinin ardından izleyiciler, Sipahi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sipahi dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni fragman ne zaman yayınlanacak? merak etti. Peki, Sipahi 5. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Sipahi, CNP Film imzalı, ilk bölümü 12 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı, başrollerini Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın paylaştığı aksiyon ve istihbarat türündeki Türk televizyon dizisidir. Sipahi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sipahi dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni fragman ne zaman yayınlanacak?

SİPAHİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sipahi her Pazartesi saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

SİPAHİ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sipahi dizisinin bugünkü 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

SİPAHİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sipahi'nin 3. Bölümünde; Ali, Habtor'un yanına sızmayı başarmıştır. Ancak Ali'nin çıkan karmaşada Sipahi ekibi ile iletişimi kesilir. Ali, bu operasyonda tek başına kalır. Beklemediği bir şekilde kendini Habtor'un evinde, Terörle Mücadele Komseri Canan ile birlikte bulur. Yıldırım ise bulduğu bir ipucunun peşinden giderek, Habtor'un evini bulmaya çalışır. Ekip için her geçen saniye tansiyon yükselirken, tehlikenin boyutu büyümektedir. Ali'nin öncelikle Habtor'un planını öğrenmesi ve sonra da Canan ile kendisini Suriye'den kurtarması gerekmektedir. Ekip ise ellerindeki tüm imkanları kullanarak Ali'ye ulaşmaya çalışmaktadır.

SİPAHİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sipahi 4. Bölüm Fragmanı yayında. Ellerinde çiçeklerle Canan'ı hastanede ziyaret eden Korkut Ali, Yıldırım ile birlikte Elfaz'ı konuşturmaya çalışıyor. Silahların konuştuğu tanıtımda Yıldırım'ın Elfaz'ı öldürüp öldürmediği merakla bekleniyor.

SİPAHİ KONUSU NEDİR?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.