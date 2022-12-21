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Sipahi 3.bölüm fragmanı! Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı Sipahi dizisi Show Tv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sipahi'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, Sipahi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunu araştırmakta. Sipahi dizisi yeni bölüm fragmanı izle! aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sipahi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sipahi 3. bölüm fragmanı İZLE! Sipahi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİPAHİ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show Tv'nin ekranlarında yayınlanmakta olanve merakla yeni bölüm fragmanı beklenen dizinin yeni bölüm fragmanı izleyicileri ile buluştu.

SİPAHİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Show Tv'de yayınlanan Sipahi dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Sipahi dizisinin oyuncularından Kaan Yıldırım'ın yer aldığı sahnelerden bazıları Almanya'nın Berlin şehrinde çekilmiştir. Sipahi dizisinin ilk bölümleri Gaziantep'te çekilmiş daha sonra çekimlere İstanbul'da devam edilmiştir.