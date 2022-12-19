Sipahi 3. bölüm fragmanı! Sipahi yeni bölüm fragmanı izle! Sipahi yeni bölümde neler olacak? Sipahi dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv ekranında yayınlanan Sipahi dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Sipahi dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Dizinin izleyicileri tarafından Sipahi 3. bölüm fragmanı! Sipahi yeni bölüm fragmanı izle! aratmaları yapılmaktadır. Peki, Sipahi yeni bölümde neler olacak? Sipahi dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Sipahi 3.bölüm fragmanı! Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı Sipahi dizisi Show Tv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sipahi'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin 3.bölüm fragmanını araştırmakta. Sipahi dizisi yeni bölüm fragmanı izle! aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sipahi yeni bölümde neler olacak? Sipahi dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

SİPAHİ DİZİSİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Sipahi ekibi, bombayı durdurmayı başarmıştır. Ancak bu onları bekleyen oyunun sadece küçük bir parçasıdır. Ali ise önce Viyana ardından stadyumda karşılaştığı Canan'a bir açıklama borçludur. Aynı zamanda her istihbarat çalışanı gibi ikili hayat yaşayan Ali, kimliğini korumak zorundadır. Habtor'un yaşadığını öğrenen Yıldırım, onu yakalamanın hesaplarını yapmaktadır. Sipahi ekibi çözmeye çalıştıkları gizli oyunu tam olarak öğrenmeye çalışmaktadır. Bunun tek yolu ise iyi planlanmış bir operasyon gerçekleştirmektir. Ancak tüm ekip, bir anda kendilerini beklemedikleri bir tehlikenin içerisinde bulurlar.

SİPAHİ 3.BÖLÜM FRAGMANI!

Show Tv'nin yeni dizisi Sipahi'nin yeni bölümü merak konusu olmuştur. Sipahi dizisinin 3.bölüm fragmanı yayınlanmıştır.