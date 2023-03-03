Sinüzit tedavisi nasıl yapılır, belirtileri neler? Kronik sinüzit tedavisi var mı?
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Sağlıklı bir insanda yaklaşık yarım litre mukus oluştuğu biliyor. Birçok insanın sorunu olan kronik sinüzit tedavisi nasıl yapılır ve sinüzit belirtileri neler olduğu araştırılıyor. Sinüzit nasıl tedavi edilir ve sinüzit tedavisi nasıl yapılır soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, sinüzit tedavisi nasıl yapılır, belirtileri neler? Kronik sinüzit tedavisi var mı?
Sinüzit tedavisi nasıl yapılır, belirtileri neler ve kronik sinüzit tedavisi var mı soruları sıklıkla araştırılıyor. Sinüzitin oluşma nedenleri ve tedavisi hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor. Sinüzit tedavisi nasıl yapılır ve sinüzit belirtileri neler olduğu merak ediliyor. Sinüzit tedavisi nasıl yapılır, belirtileri neler ve kronik sinüzit tedavisi var mı araştırılıyor. Sinüzit tedavisi nasıl yapılır, belirtileri neler? Kronik sinüzit tedavisi var mı? Detaylar haberimizdedir…
Sinüzit doğal bir akıntıdır ve normalde fark edilmez ancak sinüzit durumunda sinüs ağızlarında tıkanmaya bağlı bu mukus dışarıya atılamaz, mukusun kıvamı değişir ve mukusta bakteriler ve virüsler üreyerek hastalık tablosu oluşur.
Sinüzit tedavisi nedene yönelik yapılmaktadır. Eğer soğuk algınlığına bağlı olduğu düşünülüyorsa burun ödemini azaltacak burun spreylerive soğuk algınlığı ilaçları ile tedavi edilir. Bulguların 7-10 günü geçmesi veya 5. Günden sonra semptomların kötüleşmesi halinde bakteriyel bir enfeksiyon gelişmiş olabileceği düşünülür ve kulak burun boğaz hekiminin muayenesiyle kesin karar verebileceği antibiyotik seçeneği göz önünde bulundurulur. Temiz su ile hazırlanmış tuzlu-karbonatlı sular, eczaneden alınacak okyanus suları veya serum fizyolojikler yardımı ile burun yıkaması yapılarak sinüslerin ağızlarının temizlenmesine yardımcı olunabilir.
- Yüzde ağrı ve basınç hissi
- Burun tıkanıklığı
- Burun akıntısı
- Koku alamama
- Ateş
- Baş ağrısı ve dişlere vuran ağrı
- Halsizlik
- Öksürük
Alerjiye bağlı olduğu düşünülen durumlarda alerji ilaçları tedaviye eklenir. Diş enfeksiyonları tedavi edilmelidir. Reflü hastalığına yönelik önlemler alınmalıdır. Beslenme desteği sağlanmalı ve eksik olan vitamin ve minarellerle desteklenmelidir. Özelliklede A, C, D ve E vitaminleri, selenyum, çinko ve magnezyum bunlardan bazılarıdır. Sigara içilmemeli, temiz havada alınmalıdır. Özetleyecek olursak sinüslerin ağzını tıkayacak nedenlerin önüne geçilmeli, burnumuzun açık kalmasını sağlamalı, sinüsleri örten mukozayı zararlı etkenlerden uzak tutmalıyız.
- Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. İyi bir uyku uyuyun, sağlıklı, vitamin ve minerallerden zengin beslenin.
- Soğuk algınlıklarına karşı korunun.
- Kuru ve soğuk havalardan korunun, direk rüzgara maruz kalmayın.
- Bulunduğunuz ortamın yeterince nemli olmasına özen gösterin.
- Her ne kadar mekanizması tam olarak anlaşılamamış olsa da ıslak saçlarla uzun süre kalmanın sinüzite neden olduğu bilinmektedir, bu nedenle banyodan sonra saçların iyice kuruduğundan emin olunmalıdır.
- Hastalık dönmelerinde uygulanacak burun yıkamaları burundaki ödemi azaltacak, burun akıntılarının daha kolay atılmasını sağlayacak ve dolayısıyla hastalığın çok daha hızlı iyileşmesine yardımcı olacaktır.