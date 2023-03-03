Sağlıklı bir insanda yaklaşık yarım litre mukus oluştuğu biliyor. Birçok insanın sorunu olan kronik sinüzit tedavisi nasıl yapılır ve sinüzit belirtileri neler olduğu araştırılıyor. Sinüzit nasıl tedavi edilir ve sinüzit tedavisi nasıl yapılır soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, sinüzit tedavisi nasıl yapılır, belirtileri neler? Kronik sinüzit tedavisi var mı?

Sinüzit tedavisi nasıl yapılır, belirtileri neler ve kronik sinüzit tedavisi var mı soruları sıklıkla araştırılıyor. Sinüzitin oluşma nedenleri ve tedavisi hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor. Sinüzit tedavisi nasıl yapılır ve sinüzit belirtileri neler olduğu merak ediliyor. Sinüzit tedavisi nasıl yapılır, belirtileri neler ve kronik sinüzit tedavisi var mı araştırılıyor. Sinüzit tedavisi nasıl yapılır, belirtileri neler? Kronik sinüzit tedavisi var mı? Detaylar haberimizdedir…

SİNÜZİT NEDİR?

Sinüzit doğal bir akıntıdır ve normalde fark edilmez ancak sinüzit durumunda sinüs ağızlarında tıkanmaya bağlı bu mukus dışarıya atılamaz, mukusun kıvamı değişir ve mukusta bakteriler ve virüsler üreyerek hastalık tablosu oluşur.

SİNÜZİT TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Sinüzit tedavisi nedene yönelik yapılmaktadır. Eğer soğuk algınlığına bağlı olduğu düşünülüyorsa burun ödemini azaltacak burun spreylerive soğuk algınlığı ilaçları ile tedavi edilir. Bulguların 7-10 günü geçmesi veya 5. Günden sonra semptomların kötüleşmesi halinde bakteriyel bir enfeksiyon gelişmiş olabileceği düşünülür ve kulak burun boğaz hekiminin muayenesiyle kesin karar verebileceği antibiyotik seçeneği göz önünde bulundurulur. Temiz su ile hazırlanmış tuzlu-karbonatlı sular, eczaneden alınacak okyanus suları veya serum fizyolojikler yardımı ile burun yıkaması yapılarak sinüslerin ağızlarının temizlenmesine yardımcı olunabilir.

SİNÜZİTBELİRTİLERİ NELER?

Yüzde ağrı ve basınç hissi

Burun tıkanıklığı

Burun akıntısı

Koku alamama

Ateş

Baş ağrısı ve dişlere vuran ağrı

Halsizlik

Öksürük

KRONİK SİNÜZİT TEDAVİSİ VAR MI?

Alerjiye bağlı olduğu düşünülen durumlarda alerji ilaçları tedaviye eklenir. Diş enfeksiyonları tedavi edilmelidir. Reflü hastalığına yönelik önlemler alınmalıdır. Beslenme desteği sağlanmalı ve eksik olan vitamin ve minarellerle desteklenmelidir. Özelliklede A, C, D ve E vitaminleri, selenyum, çinko ve magnezyum bunlardan bazılarıdır. Sigara içilmemeli, temiz havada alınmalıdır. Özetleyecek olursak sinüslerin ağzını tıkayacak nedenlerin önüne geçilmeli, burnumuzun açık kalmasını sağlamalı, sinüsleri örten mukozayı zararlı etkenlerden uzak tutmalıyız.

SİNÜZİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?