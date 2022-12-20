Sinop yük gemisi yangını son durum! SON DAKİKA! Ölü ve yaralı var mı? Sinop Valiliği açıkladı!
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Sinop gemi yangın haberi son dakika alarak haber ajanslarında yer aldı. Son dakika gelen bilgilere göre Sinop yük gemisi yangını son durum nedir, ölü ve yaralı var mı, geminin kaptanı kim merak edildi. İşte, Sinop Valilik açıklaması!
Sinop yük gemisi yangını son durum! Sinop gemi yangın haberi son dakika alarak haber ajanslarında yer aldı. Son dakika gelen bilgilere göre Sinop yük gemisi yangını son durum nedir, ölü ve yaralı var mı, geminin kaptanı kim merak edildi. İşte, Sinop Valilik açıklaması haberimizde...
Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın çıktı. Ekipler alevleri söndürmek için seferber olurken, Sinop Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gemi'de 17 mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 1 ağır, 3 hafif olmak üzere 13 mürettebat kurtarılmıştır. Gemi kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir." denildi.
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, " Sinop'un 7 mil açıklarındaki bir yük gemisinde yangın çıktı. Panama bandıralı gemide 13 kişi hastaneye kaldırıldı, 3 kişi sahile getiriliyor" dedi.
Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:"20 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Sinop'ta denizin 3 mil açıklarında Malta bayraklı BATA isimli yük gemisinde yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır.
Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemi'de 17 mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 1 ağır, 3 hafif olmak üzere 13 mürettebat kurtarılmıştır. Gemi Kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangın geminin kamaralar bölümünde halen devam etmekte olup, geriye kalan 3 mürettebatı kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir"