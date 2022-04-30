Sinop ve ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022? Sinop Merkez ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta?

Sinop'ta bayram namazı sabah kaçta? Bayram namazı vakitleri ilden ile göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin doğudaki illerimizde bayram namazı sabah daha erken kılınırken, batıdaki illerimizde ise bayram namazı biraz daha geç kılınabiliyor. Peki, Sinop'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak 2022? Sinop'ta Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, ilçelerinde saat kaçta kılınır? Sinop şehrimizde Ramazan Bayramı namazı hangi gün, saat kaçta kılınacak? Sinop'ta ilçelerinde bayram namazı saat kaçta olacak? İşte tüm bilgiler...

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI HANGİ GÜN KILINACAK?

2022 yılında Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi'ye denk gelmektedir. Haliyle bayram namazı 2 Mayıs Pazartesi sabah namazından sonra camide kılınacaktır. Bayram namazı saatleri ise şehirden şehre göre değişkenlik göstermektedir.

SİNOP'TARAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA 2022?

Diyanet'in resmi web sitesinde yazan bilgilere göre Sinop'ta Ramazan bayramı namazı saat 06:08'de kılınacaktır. Yani Sinop'ta bayram namazı 2 Mayıs Pazartesi sabah saat 06:08'de camide kılınacaktır. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin...

Sinop bayram namazı saati = 06:08 (2 Mayıs Pazartesi)

NOT = Bayram namazı saati ilçelere göre değişkenlik gösterebiliyor. Yukarıdaki saat Sinop merkezi saatidir. İlçelerinde 2-3 dakika ileri veya geri oynamalar olabiliyor. Aşağıdan Sinop ilçeleri için bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.

DİYANET SİNOP İL VE İLÇELERE GÖRE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ...

SİNOP İLÇELERİNE GÖRE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Sinop İl Merkezi bayram namazı saati = 06:08

Sinop Ayancık bayram namazı saati = 06:10

Sinop Boyabat bayram namazı saati = 06:10

Sinop Dikmen bayram namazı saati = 06:08

Sinop Durağan bayram namazı saati = 06:09

Sinop Erfelek bayram namazı saati = 06:09

Sinop Gerze bayram namazı saati = 06:08

Sinop Saraydüzü bayram namazı saati = 06:10

Sinop Türkeli bayram namazı saati = 06:11

BAYRAM NAMAZININ TOPLUM AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?

Bayram namazı, dini açıdan önemli olduğu gibi toplumsal açıdan da önemlidir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) toplumsal birliğe vermiş ve bunu gerek hadislerde gerekse sünnetlerle ümmetine örnekler sunmuştur. Bayramın hep beraber kılınması, insanları yılda iki kez bile olsa bir araya getirmesi(komşu, akraba) , dayanışmanın artmasına insanların birbirlerine kenetlenmesine etki etmektedir. Ayrıca bayram namazı konu komşu herkesin birbirinin halinde haberdar olması ihtiyacı olanın farkedilmesine de yardımcı olur. İhtiyacı olanın bu vesile ile ihtiyacının giderilmesi, selamlaşma, bayramlaşma ve kucaklaşma birlik dayanışma ve toplumsal birliğin artmasına katkı sağlar.

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