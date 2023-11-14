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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Saraydüzü Belediye Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ana cadde ve ara sokaklarda kaldırım, bordür ve sıcak asfalt çalışmaları yürütülüyor. Belediye Başkanı Hasan Peker, ilçe merkezinde sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarına başladıklarını belirterek, ilçeyi marka şehir yapmaya devam edeceklerini söyledi.