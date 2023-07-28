Sinop'un Gerze ilçesinde Sorkun Şelalesi turizme kazandırılıyor
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Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan Sorkun Şelalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaları inceleyen Gerze Kaymakamı Tekin Dündar, yetkililerden bilgi aldı. İnceleme gezisine Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy ve Gerze İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Erkan Baş da katıldı.
Sinop'un Gerze Kaymakamı Tekin Dündar, Sorkun Şelalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaları inceledi.
Dündar, Sorkun köyündeki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki dere ile 3 şelaleden oluşan Sorkun Şelalesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
İnceleme gezisine Gerze belediye başkanı Cevat Şensoy, Gerze ilçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Erkan Baş da katıldı.
Kaynak: AA / Erol Balta - Turizm