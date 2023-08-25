Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobil yangını
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Sinop'un Ayancık ilçesinde seyir halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ayancık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Sinop'un Ayancık ilçesinde seyir halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Emrah Y.'nin kullandığı 57 AG 669 plakalı otomobilde Çangal Dağı'ndan Ayancık ilçe merkezine seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ayancık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Otomobil