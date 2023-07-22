Sinop Türkeli'deki Kirazlı Bahçe Plajı Yoğun İlgi Görüyor

Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan Kirazlı Bahçe Plajı, ilçe halkı, gurbetçiler ve tatilciler tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Hafta sonları çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar ve gurbetçiler plaja akın ediyor. Plajda görevli cankurtaranlar da güvenlik önlemlerini alıyor.