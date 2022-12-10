TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap Youtube üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu esnada Sinop TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sorusu da merak ediliyor. Sinop TOKİ kura sonucu 2022 isim listesi, konuya ilişkin en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Sinop TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sinop TOKİ kura sonucu 2022 isim listesi!

TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş TOKİ sosyal konut projesine başvuruda bulundu. Başvuru yapan adaylar ise Sinop TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sorusunu araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Sinop etabı merak ediliyor. Peki, Sinop TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sinop TOKİ kura sonucu 2022 isim listesi!

SİNOP TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurmuştu. Mersin, Hatay, Sinop, Aksaray, Konya kura çekiliş tarihleri henüz belli olmadı. Sosyal konut projesi kapsamında ilk olarak Ardahan ve Şırnak'ta kuralar çekildi. Sinop için henüz kura çekimi gerçekleştirilmediği için, Sinop TOKİ kura sonuçları henüz açıklanmadı.

SİNOP 2022 TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E- DEVLET SİNOP TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.