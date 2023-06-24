Restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, kapılarını kısmen de olsa Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerine açacak. Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Müze, kısmen de olsa kapılarını yeniden ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

Restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı... Sinop Tarihi Cezaevi Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak

SİNOP - Restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, kapılarını kısmen de olsa Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerine açacak.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Müze, kısmen de olsa kapılarını yeniden ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. 1887'den 1999'a kadar hapishane olarak kullanılan, 2000'de ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon çalışmaları Temmuz 2020'de başlatıldı. Aslına uygun restore edilen müzede, proje kapsamında sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı alanlar ile deniz müzesi de oluşturuluyor.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren Cezaevinin kısmen açık olacağını belirterek, "Cezaevi ile ilgili son hazırlıklarımız devam ediyor. Restorasyon çalışmaları tamamlandı. Geçici kabul aşamasına geldi. Bugünlerde bakanlığımız tarafından geçici kabul yapıldıktan sonra yüklenici ve müşavir firmanın buradaki görevi tamamlanmış ve bakanlığımız uhdesine geçmiş oluyor. Bizler de şuanda Güneydoğu Anadolu turlarının deprem nedeniyle iptal olması, Batı Karadeniz turlarının da Sinop'taki kültür varlıklarına göre programa dahil edilmesi nedeniyle bizler de tarihi cezaevinin 2-3 yıldan beri merakla beklendiğini göz önünde bulundurarak Kurban Bayramı'nda en azından kısmi de olsa, Sinop'a gelen ziyaretçilerimizin kısmen de olsa görebileceği şekilde ziyarete açmayı planlıyoruz" dedi.

Süren, Sinop Tarihi Cezaevinin Kurban Bayramı'ndan sonra da sürekli olarak kısmen açık kalacağını belirtti.