Sinop'taki Bazalt Kayalıkları Turizme Kazandırılıyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan ve turizme kazandırılmak için çalışmaların devam ettiği bazalt kayalıkları hakkında bilgiler verildi.

Sinop'un Boyabat ilçesi Kurusaray köyünde yer alan ve volkanik patlama sonucu yaklaşık 5 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen bazalt kayalıkların turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Birbiri ardına sıralanmış üç vadiyi kapsayan on hektarlık alandaki bazalt kayalıklar, boyları kırk metreyi bulan altıgen prizma şeklindeki büyük sütunlardan oluşuyor.

Bazalt kayalıklar, 1996 yılında "1. derece doğal sit alanı", 2011'de de "tabiat anıtı" kategorisine alındı.

Dünyadaki nadir jeolojik oluşumlar arasında gösterilen tabiat anıtı kayalıkların turizme kazandırılması için Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kayalıkların bulunduğu bölgeye seyir terasları, asma köprüler ve yürüyüş yolları yapılması planlanırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce de tanıtıma yönelik faaliyet gerçekleştiriliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, bazalt kayalıkların bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını söyledi.

Dünyadaki nadir örnekler arasında gösterilen milyon yıllık kayalıkların tam manasıyla turizme kazandırılması için ilgili kurumlarca gerekli çalışmaların yapıldığını anlatan Süren, kayalıkların bulunduğu bölgenin ziyaret edilebilir durumda olduğunu dile getirdi.

Süren, kayalıkların yer aldığı alanda düzenleme ve proje çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Doğal oluşumlar neticesinde bugünkü halini alan bazalt kayalıklar, doğal sit alanı ilan edilmiş ve turizmin önemli bir destinasyonu haline gelmiştir. Ziyaret edilebilir halde şu anda ama Milli Parklar tarafından yürüyüş yolları, köprüler ve seyir teraslarının düzenlenmesi ile ilgili proje yürütülüyor. Bizim de il müdürlüğü olarak bilgi ve yön levhalarıyla ilgili çalışmamız var. Önümüzdeki günlerde, kültür havzası olan, tarihi eserleri, antik dönem yerleşimleriyle Boyabat, Durağan, Saraydüzü havzasına doğa rotası olarak önemli bir değer kazandıracağız. Bu gibi planlamalarımız devam edecek."

Bazalt kayalıkların tanıtımına gelecek süreçte ağırlık vereceklerini kaydeden Süren, "Bu tabiat harikası jeolojik oluşum, tıpkı dünyada ender olan Hamsilos Fiyordu gibi özel bir yer. Doğaseverler ve doğa fotoğrafçıları tarafından çok aranan, gezilmek istenen bir turizm destinasyonu. Milli Parklar ile turizmde çekim alanı olması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz." dedi.