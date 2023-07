Sinop'ta turizm sezonu hareketli başladı

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz: "Cezaevinin açılmasıyla insanlar büyük mutluluk yaşadılar"

SİNOP - Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, "Cezaevinin özellikle arife günü açılmasıyla birlikte insanlar her ne kadar tamamı açılmasa da bence büyük mutluluk yaşadılar. Bunu özellikle tur operatörlerinden gelen olumlu cevaplardan anlayabiliyoruz" dedi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, Kurban Bayramı sonrası Sinop'un turizm sezonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gürbüz, "Kurban Bayramı aslında beklediğimiz gibi Sinop'ta turizm sektörünün bence başlangıcı oldu. Tüm esnaflarımız ve turizm sektörü bence memnun olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hem nitelikli turist anlamında hem de kalabalık anlamında tatmin eden güzel bir 9 günlük bayram geçirdik. İşin en güzel taraflarından biri de bayram sonrası hareketliliğin kesilmemesi oldu. İyi bir sezon geçireceğimizin ön göstergesi bu. Umarım havalarda güzel gider. Hiçbir aksilik yaşamadan güzel bir turizm sezonu geçiririz. Cezaevinin özellikle arife günü açılmasıyla birlikte insanlar her ne kadar tamamı açılmasa da bence büyük mutluluk yaşadılar. Bunu özellikle tur operatörlerinden gelen tepkilerden anlayabiliyoruz. Onlar da bize otobüsleri Sinop'a getirmek anlamında büyük avantaj sağladığını söylediler. Erfelek şelalesi zaten ilk günden beri çok yoğun günler geçiriyor. Orası da çok seviliyor. Şelalenin en tepe noktasına kadar açılması da hem gelen misafirlerimize hem işletmecilerimize hem Erfelek esnafını memnun etti. Turizm de ekstra bir sorun yaşamazsak sel, yağmur bir doğa felaketi yaşamadığımız sürece ben her zaman olduğu gibi ağustos ayının sonuna kadar bu yoğunluğunun devam edeceğini düşünüyorum. Bu hafta aslında bir azalma bekliyorduk her bayram sonrasında olduğu gibi. Ama bu gösterdi ki bu saatten sonra 30-31 Ağustos'a kadar bu yoğunluk devam edecektir. Aslında daha sonrasında özel grupların gelmesi ile birlikte kasım ayına kadar kentte turizm anlamında hareket olacaktır" ifadelerine yer verdi.