Sinop'ta trafik denetimine takılan sürücüye ceza

Sinop'ta trafik denetimine takılan otomobil sürücüsü, alkol testine girmeyi kabul etmedi. Polislere zor anlar yaşatan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konularak, 11 bin 645 lira idari para cezası uygulandı.

Sinop'ta trafik denetimine takılan otomobil sürücüsü, alkol testine girmeyi kabul etmedi. Polislere zor anlar yaşatan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konularak, 11 bin 645 lira idari para cezası uygulandı

Edinilen bilgiye göre, Uğur Mumcu Meydanı'nda rutin denetim yapan trafik polisleri, 34 GHM 860 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekiplerine uzun süre direnerek alkol testine girmeyi kabul etmeyen sürücü O.N'nin (26) ehliyetine 2 yıl süreyle el konularak, 11 bin 645 lira idari para cezası uygulandı. O.N'nin içinde alkol kutuları bulunan otomobili çekici ile otoparka çekildi. - SİNOP