Sinop'ta Togg'un ilk şarj istasyonu kuruldu

Sinop'ta Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'un ilk şarj istasyonu kuruldu. Yenilenebilir enerji kaynaklarına uygun olarak yapılan istasyon, elektrikli araç sahiplerine fayda sağlayacak.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'un ilk şarj istasyonu kuruldu.

Yerli otomobil Togg'un kendi kuruluşu olan TRUGO Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonunun kurulumu Sinop Kültür Merkezi Binasının bahçesinde gerçekleştirildi. Yenilenebilir enerji kaynaklarına uygun olarak yapılan istasyon, elektrikli araç sahiplerine fayda sağlayacak. Aynı anda iki aracın şarj edilebileceği TRUGO şarj istasyonu Togg başta olmak üzere diğer elektrikli otomobillere de uygun olarak tasarlandı.

İstasyon hızlı şarj özelliği sayesinde kısa sürede otomobilleri şarj edebiliyor ve kullanıcılarına yüksek performanslı şarj imkanı sunuyor. Bu istasyon elektrikli araçların seyahatlerini daha konforlu hale getirecek. Yenilebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların çevre korunması ve sürdürülebilirlik açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.

Şarj istasyonunda 180 DC'lik hızlı şarj ünitesi bulunuyor. Şarj istasyonu 7 gün 24 saat hizmet veriyor. - SİNOP