Sinop'ta Tarihi Kuşüzümü Konağı'nın Restorasyonu Tamamlandı

Sinop'ta bulunan tarihi Kuşüzümü Konağı'nın restorasyon çalışmaları yüzde 95 oranında tamamlandı. Keten Müzesi olarak hizmet verecek olan konak, Sinop turizmine katkı sağlayacak.

Sinop'ta Tarihi Kuşüzümü Konağı'nın restorasyonu yüzde 95 oranında tamamlandı.

Tuzcular Caddesi üzerinde bulunan ve yapımının 19. yüzyılın başlarına dayandığı tahmin edilen tarihi Kuşüzümü Konağı'nda restorasyon çalışmaları sona yaklaştı. Çalışmalar tamamlandığında 'Keten Müzesi' olarak hizmet verecek olan tarihi konak, Sinop turizmine kazandırılarak turistlerin uğrak noktalarından biri olacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop'un önemli tarihi miraslarından biri olan Tarihi Kuşüzümü Konağı'nda restorasyon çalışmalarının yüzde 95 oranında tamamlandığını belirterek, "Tarihi konak inşallah yakın zamanda Keten Müzesi olarak hemşerilerimize hizmet verecek" dedi. - SİNOP