Sinop'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Mehmet Ali Sütçü idaresindeki otomobilde çıkan yangın, Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Mehmet Ali Sütçü idaresindeki 57 AZ 654 plakalı otomobilde, Karaçayı köyü mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.
Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Otomobil