Sinop'ta Otomobilin Takla Attığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Sinop'un Yalıkent ilçesi Samsun-Sinop Karayolu'nda meydana gelen kazada, otomobilin takla atması sonucu sürücü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.