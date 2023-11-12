Sinop'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

SİNOP - Sinop'ta hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece 22.30 sıralarında Sinop Akliman Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartu Ö'nün kullandığı 57 ABR 142 plakalı hafif ticari araç, Emre S'nin kullandığı 57 ABR 978 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulurken, hafif ticari araç sürücüsü güçlükle durabildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.